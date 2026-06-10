На Филиппинах задержали совершивших насилие над туристкой местных жителей

На Филиппинах полиция арестовала пятерых мужчин за сексуальное насилие над иностранной туристкой. Об этом сообщает местная газета Daily Tribune.

Преступление произошло в городе Макати на острове Лусон недалеко от столицы страны. 23-летняя колумбийка гуляла по оживленному району, когда к ней пристали местные жители и попытались заставить пойти с ними. Туристка отказалась и подверглась сексуальному насилию.

Девушка сразу же обратилась к полицейскому патрулю, который быстро задержал преступников. Сейчас расследованием дела занимается прокуратура. Пострадавшей окажут юридическую поддержку и обеспечат безопасность во время всего судебного разбирательства.

Власти призвали туристов незамедлительно сообщать о подобных происшествиях в ближайший полицейский участок.

19 марта сообщалось, что туристки из России, посетившие Вьетнам, стали жаловаться на массово пристающих к ним на улицах мужчин.

Ранее подростка из Бельгии арестовали в Греции за домогательства к 16-летней подруге.