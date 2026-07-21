Россиян призвали не заморачиваться, чтобы не постареть раньше времени

Доктор Мясников: чтобы рано не постареть, нужно уметь довольствоваться малым

Главный секрет долголетия – это душевный настрой, умение сохранить в себе внутреннего ребенка и научиться довольствоваться малым. Никаких других «волшебных таблеток» человечество не изобретет, заявил НСН врач, телеведущий Александр Мясников.

Он отметил, что в последнее время россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью – как минимум, сегодня многие следят за рационом, считают белки и занимаются спортом. Говоря о личном секрете долголетия, врач отметил, что все – в голове, поэтому важно чувствовать себя молодым и «сохранять ребенка в душе».

По мнению Мясникова, нужно научиться «не заморачиваться» и брать ответственность за себя, семью и страну, а также не сидеть без дела.

«Если сидишь спокойно больше 30 минут, значит, ты на неправильном пути, – убежден врач. – Надо быть просто довольным жизнью. Надо довольствоваться тем, что у тебя есть, пускай малым. Если ты завистлив, жаден, наверное, у тебя ничего не получится. Надо уметь довольствоваться».

До этого ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, согласно которым 46% россиян уверены, что средство против старения появится уже в этом столетии. При этом 35% полагают, что ученым, скорее всего, удастся добиться такого результата, а еще 11% не сомневаются, что способ сохранять молодость будет найден. Кроме того, 56% россиян сообщили, что уже предпринимают меры для продления молодости и замедления возрастных изменений. Еще 43% признались, что ничего для этого не делают.

Эксперт Минздрава ранее объяснила, когда заканчивается молодость.