Эксперт Минздрава объяснила, когда заканчивается молодость

Главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева сообщила РИА Новости, что согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) молодой возраст заканчивается в 45 лет.

По словам специалиста, именно такой возрастной рубеж установлен в классификации ВОЗ, поэтому при ориентировании на нее молодость завершается примерно в 45 лет.

Кандидат биологических наук, член правления геронтологического общества при РАН Александр Халявкин в свою очередь напомнил, что верхняя граница молодости в 40 лет — гораздо ниже тех, что присутствуют в классификациях ВОЗ — 45 и даже 59 лет.

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказал мнение, что возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет. Он объяснил свою позицию тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности.

Ранее врач объяснил, как узнать свой биологический возраст.