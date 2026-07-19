Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Эксперт Минздрава объяснила, когда заканчивается молодость

Гериатр Ткачева: ВОЗ признает молодыми людей до 45 лет
Shutterstock

Главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева сообщила РИА Новости, что согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) молодой возраст заканчивается в 45 лет.

По словам специалиста, именно такой возрастной рубеж установлен в классификации ВОЗ, поэтому при ориентировании на нее молодость завершается примерно в 45 лет.

Кандидат биологических наук, член правления геронтологического общества при РАН Александр Халявкин в свою очередь напомнил, что верхняя граница молодости в 40 лет — гораздо ниже тех, что присутствуют в классификациях ВОЗ — 45 и даже 59 лет.

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказал мнение, что возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет. Он объяснил свою позицию тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности.

Ранее врач объяснил, как узнать свой биологический возраст.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России пылят сразу четыре аллергена. Где опасность и как пережить цветение
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!