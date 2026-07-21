Россиянам рассказали, как правильно действовать при укусе пчелы

После укуса пчелы важно аккуратно вытащить жало и правильно обработать рану. Об этом kp.ru рассказал фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи подстанции №9 Кирилл Вештак.

По словам специалиста, если укус пчелы не угрожает жизни, следует аккуратно самостоятельно извлечь жало из кожи. Сразу после этого необходимо обработать рану с помощью антисептика, такого как хлоргексидин, мирамистин или перекись водорода. Затем нужно наложить стерильную асептическую повязку.

«Ранку нельзя прижигать, поливать спиртом, укусом, прикладывать туда глину, подорожник или что-то еще. Это увеличивает риск инфицирования», — предупредил эксперт.

Он напомнил, что также важно принять антигистаминные препараты. Если отек все же появился и начал быстро нарастать, сопровождаясь отеком лица, затрудненным дыханием, головокружением и помутнением сознания, следует незамедлительно вызвать бригаду «Скорой помощи».

Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько до этого говорила, что осиные гнезда, расположенные рядом с домом, зоной отдыха или детской площадкой на дачном участке, важно максимально осторожно удалить. Эксперт предупредила, что днем приближаться к гнезду не следует, так как в это время осы особенно активны и любые резкие движения воспринимают как угрозу колонии. Оптимальным временем будут поздний вечер, ночь или предрассветные часы.

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