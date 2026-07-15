Россиянам назвали неэффективные средства от комаров

Ультразвуковые отпугиватели, браслеты с эфирными маслами, ароматические свечи и спирали не смогут защитить от комаров. Об этом РИА Новости рассказал биолог, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Он пояснил, что не существует научных подтверждений результативности ультразвуковых отпугивателей, поскольку комары ориентируются не на звук, а на тепло, углекислый газ и запах кожи человека. Браслеты с эфирными маслами из-за низкой концентрации активных веществ дают слабый и очень кратковременный эффект. Поэтому их можно использовать только в качестве дополнения к основным средствам защиты.

Биолог отметил, что на улице радиус действия ароматических свечей и спиралей невелик, поскольку даже слабый ветер быстро рассеивает дым, а в помещениях такие средства опасно использовать из-за выделяемого дыма и токсичных соединений. Также не следует рассчитывать на народные методы, такие как отвары трав или эфирные масла, особенно без четко выверенной дозировки.

Федоров подчеркнул, что проверенными средствами для борьбы с комарами являются репелленты (с ДЭТА в концентрации 20–30%), фумигаторы и москитные сетки.

19 июня заместитель врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова рассказала, что комары чаще всего кусают людей в цветной и темной одежде. Для минимизации укусов специалист порекомендовала носить свободную светлую одежду с длинным рукавом, не выходить на улицу ранним утром и в сумерки, когда насекомые наиболее активны, использовать москитные сетки и репелленты.

Ранее биолог рассказал, когда в Москве и области ожидается пик активности комаров.