Названы главные факторы здорового долголетия

Daily Mail: сон и управление стрессом имеют наибольшее значение для долголетия
Регулярные тренировки и здоровое питание способствуют продлению здоровых лет жизни, однако решающее значение для долголетия имеют сон и управление стрессом. Об этом рассказали врачи общей практики Люси Хупер и Мохаммед Энаят. Экспертов цитирует Daily Mail.

«Согласно исследованиям, в среднем продолжительность здоровой жизни на 10-20 лет меньше, чем продолжительность жизни в целом. В США этот разрыв составляет более двенадцати лет, а в мире у женщин он, как правило, еще больше, чем у мужчин. Это значит, что то, как мы стареем, имеет решающее значение», — объясняет доктор Хупер.

Чтобы приблизить общую продолжительность жизни к здоровой, эксперты призывают к отказу от курения, регулярной физической активности и правильному питанию с достаточным количеством клетчатки и белка в рационе — такие привычки доказано снижают общую смертность и риск развития хронических заболеваний.

Не менее важную роль играет и полноценный сон.

«Сон необходим для восстановления, гормональной регуляции, когнитивных функций, здоровья кожи и снижения уровня воспаления в организме, в то время как некачественный отдых ускоряет старение как внутренних, так и внешних органов и систем. Важно понимать, что речь идет не только о том, чтобы высыпаться. Не менее важен распорядок дня», — отмечают врачи.

В число других факторов здорового долголетия входит оптимизация способов борьбы со стрессом, чтобы свести к минимуму его влияние на психическое и физическое здоровье.

«Полностью избавиться от стресса невозможно, однако важно находить время для восстановления — будь то физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, медитация или общение с другими людьми. При поиске методов борьбы со стрессом важно отслеживать собственное эмоциональное состояние, избегая слепого копирования техник из социальных сетей», — отмечает доктор Энаят.

