Россияне назвали способы улучшения качества жизни

Почти половина россиян (49%) назвали регулярный сон, питание и движение самым доступным путем к долголетию, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

По данным опроса, 10% назвали профилактическую медицину лучшим способом улучшить качество жизни, 3% — пищевые добавки, 1% гаджеты и технологии. Также 15% выбрали все перечисленные варианты, а 22% заявили, что не видят в этом для себя реальной пользы.

В ходе опроса выяснилось, что 43% россиян не строят особых планов на долголетие, 26% рассказали, что идея им близка, 19% считают себя слишком молодыми, а 12% уже занимаются этим вопросом.

Также 39% респондентов считают, что долголетие доступно всем. Кроме того, 47% признались, что не встречают материалы о долголетии в медиа, 16% заявили, что СМИ помогают разбираться в вопросах долголетия, а 10% с помощью медиа отказываются от сомнительных практик.

Опрос показал, что 60% россиян не доверяют материалам о «новых технологиях долголетия», 21% относятся к ним с осторожностью, 11% доверяют только при наличии ссылок на исследования, а еще 8% читают такие материалы только в крупных изданиях.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 7 по 14 мая 2026 года. Всего в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.