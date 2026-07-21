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Общество

На всей территории Польши объявили воздушную тревогу

RT: на территории всей Польши зазвучали сирены тревог
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Сирены, предупреждающие о воздушной тревоге, звучат на всей территории Польши. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что этот сигнал является частью маневров, которые готовят страну к потенциальной военной угрозе.

В марте этого года местные СМИ писали, что в Польше пройдут учения под кодовым названием «Край», которые должны были стать репетицией начала войны. При этом, с кем — не уточнялось. Предполагалось, что в ходе маневров проверят готовность системы обороны Польши к потенциальному конфликту. В «репетиции» должны были принять участие высшие государственные чиновники, включая премьер-министра, министров, руководителей спецслужб, командующих вооруженными силами.

По информации журналистов, частью «репетиции» была стратегическая оборонительная игра, в ходе которой имитируется, в том числе, введение военного положения. Также предполагалась проверка «функционирования стратегических планов», тестирование взаимодействия между властью и военными, выявление слабых мест в системах управления и так далее.

Ранее в Литве объявили тревогу из-за летательного объекта в небе.

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