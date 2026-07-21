Мать, у которой уже четыре ребенка, родила четверняшек

В Австралии 34-летняя Дженитар На'амоана, которая уже воспитывает четырех детей, стала матерью сразу четырех однояйцевых близняшек. По словам врачей, это первый подобный случай в истории страны, пишет Daily Mail.

Женщина уже воспитывала четверых детей и не планировала новую беременность. Когда тест оказался на беременность оказался положительным, семья ожидала появления еще одного ребенка, однако обследование принесло неожиданную новость — Дженитар носила сразу четверых малышей.

Медики объяснили, что все девочки развились из одной оплодотворенной яйцеклетки, которая разделилась на четыре эмбриона. Вероятность такой беременности оценивается примерно как один случай на 15 миллионов.

Из-за высокого риска осложнений врачи внимательно наблюдали за будущей матерью на протяжении всей беременности. Несмотря на опасения специалистов, серьезных проблем удалось избежать.

Как пищут СМИ, 14 июля с помощью кесарева сечения, проведенного на сроке чуть более 28 недель, на свет появились четыре девочки — Эмили, Харриет, Кэтрин и Алекса. Последнюю назвали в честь акушера Алексы Бендалл, которая сопровождала беременность.

Сейчас новорожденные находятся под наблюдением врачей и еще некоторое время проведут в больнице, однако специалисты считают, что их прогноз благоприятный.

Ранее в США младенец родился дважды.