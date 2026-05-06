В США младенец родился дважды

Ребенок во Флориде родился дважды, пишет The Guardian.

На 19-й неделе беременности врачи обнаружили у плода синдром обструкции высоких дыхательных путей — редкое состояние, при котором мембрана блокирует дыхательные пути. Доктор Эмануэль Властос за 42 года карьеры видел лишь пару таких случаев — только трое из них закончились благополучно.

Первая попытка внутриутробной лазерной операции не удалась. Тогда Властос предложил экстремальный вариант. Когда женщина была на 25-й неделе, он выполнил частичное кесарево сечение, извлек голову и руки ребенка наружу, но оставил тело прикрепленным к плаценте. ЛОР-хирург тут же прочистил мальчику дыхательные пути. Затем ребенка поместили обратно в матку, а мать осталась в больнице для «донашивания» плода.

Через шесть недель после процедуры ребенок окончательно появился на свет. Он весил всего 1,4 кг и провел четыре месяца в реанимации. Сейчас мальчик дышит с помощью аппарата ИВЛ и нуждается в дальнейших операциях, но его родители называют случившееся чудом.

