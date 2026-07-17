Киберэксперт объяснил россиянам, как мошенники прослушивают телефоны

Мошенники действительно могут начать прослушивать телефон, но на практике для этого они не подключаются к линиям операторов, как принято думать. На самом деле для этого им достаточно добиться установки на устройство вредоносной программы, объяснил в беседе с RT главред аналитического издания Runet Владимир Зыков.

«Вредоносная программа устанавливается на смартфон и получает доступ к микрофону, специальным возможностям системы или другим чувствительным разрешениям и данным», — пояснил эксперт.

После установки на смартфон такая программа может прослушивать и записывать все разговоры рядом с устройством. Причем какого-то одного сигнала, который бы со стопроцентной гарантией предупреждал о прослушке, не существует. Обычно наиболее заметным признаком считается индикатор использования микрофона в момент, когда устройство не используется для звонка или записи голосового сообщения.

Так, например, на iPhone при обращении приложения к микрофону может появиться оранжевая точка, а на Android – загореться зелёный индикатор. В таких случаях нужно открыть панель конфиденциальности и проследить, какое приложение имеет доступ к микрофону, заключил Зыков.

До этого программист из компании Revizto Алексей Каньков рассказал, что технически умные колонки действительно постоянно анализируют окружающие звуки, но делают это не для целенаправленной записи разговоров, а в ожидании ключевого слова. Тем не менее, риски утечки конфиденциальной информации существуют. Из-за случайных активаций, которые случаются от 2 до 20 раз в сутки, колонка может ошибочно принять фрагмент обычного разговора за команду и начать запись.

Для повышения безопасности эксперт рекомендует отключать микрофон на устройстве, активировать в настройках автоматическое удаление истории записей, ограничивать сбор данных и размещать колонку в наименее приватных зонах дома.

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