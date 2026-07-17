Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Киберэксперт объяснил россиянам, как мошенники прослушивают телефоны

Киберэксперт Зыков: мошенники прослушивают телефоны не через линии оператора
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники действительно могут начать прослушивать телефон, но на практике для этого они не подключаются к линиям операторов, как принято думать. На самом деле для этого им достаточно добиться установки на устройство вредоносной программы, объяснил в беседе с RT главред аналитического издания Runet Владимир Зыков.

«Вредоносная программа устанавливается на смартфон и получает доступ к микрофону, специальным возможностям системы или другим чувствительным разрешениям и данным», — пояснил эксперт.

После установки на смартфон такая программа может прослушивать и записывать все разговоры рядом с устройством. Причем какого-то одного сигнала, который бы со стопроцентной гарантией предупреждал о прослушке, не существует. Обычно наиболее заметным признаком считается индикатор использования микрофона в момент, когда устройство не используется для звонка или записи голосового сообщения.

Так, например, на iPhone при обращении приложения к микрофону может появиться оранжевая точка, а на Android – загореться зелёный индикатор. В таких случаях нужно открыть панель конфиденциальности и проследить, какое приложение имеет доступ к микрофону, заключил Зыков.

До этого программист из компании Revizto Алексей Каньков рассказал, что технически умные колонки действительно постоянно анализируют окружающие звуки, но делают это не для целенаправленной записи разговоров, а в ожидании ключевого слова. Тем не менее, риски утечки конфиденциальной информации существуют. Из-за случайных активаций, которые случаются от 2 до 20 раз в сутки, колонка может ошибочно принять фрагмент обычного разговора за команду и начать запись.

Для повышения безопасности эксперт рекомендует отключать микрофон на устройстве, активировать в настройках автоматическое удаление истории записей, ограничивать сбор данных и размещать колонку в наименее приватных зонах дома.

Ранее россиянам объяснили, можно ли прослушивать через беспроводные наушники.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Окупится ли перевод машины с бензина на газ в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!