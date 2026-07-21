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Общество

Мужчина пытался украсть бриллиант, спрятав его во рту

В Сингапуре мужчина пытался украсть бриллиант, спрятав его во рту
Police Department

В Сингапуре двоих туристов из Индии обвинили в краже бриллианта стоимостью $150 тысяч. По версии следствия, один из мужчин заранее спрятал во рту поддельный камень и незаметно обменял его на настоящий, пишет The Straits Times.

Инцидент произошел в ювелирном магазине Dianoche. Следствие считает, что 41-летний Мангролия Маноджкумар Курджибхай и 30-летний Серасия Милан Рамникбхай заранее спланировали преступление. Перед поездкой в Сингапур они заказали в Индии искусственный бриллиант, который по характеристикам и даже серийному номеру максимально соответствовал оригиналу.

В магазине мужчины попросили показать бриллиант весом 4,95 карата. Пока продавец отвлекался, демонстрируя другие украшения, Серасия незаметно выплюнул поддельный камень, заменил им настоящий, а подлинный бриллиант спрятал у себя во рту.

После этого посетители спокойно покинули магазин, заявив, что еще подумают над покупкой. Подмену быстро обнаружили. Проверка с помощью оборудования для идентификации драгоценных камней показала, что оставленный в магазине бриллиант является подделкой. Записи камер видеонаблюдения также зафиксировали действия подозреваемых.

После кражи мужчины выписались из гостиницы и попытались покинуть страну, однако уже вечером того же дня были задержаны в аэропорту перед вылетом в Индию. Во время досмотра настоящий бриллиант нашли в рюкзаке одного из подозреваемых.

Мангролия признал вину и был приговорен к двум годам лишения свободы. Дело его предполагаемого сообщника еще рассматривается судом.

Ранее кладоискатель нашел в поле драгоценность возрастом более 400 лет.

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