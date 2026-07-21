Врач предупредил россиян о риске приступа из-за холодного душа или купания в жару

Во время жары организм сталкивается с повышенной нагрузкой, на фоне чего растут риски обезвоживания и теплового удара, а также обострения заболеваний, в том числе проблем с сердечно-сосудистой и дыхательной системами. Важно избегать резких перепадов температур, в том числе купания в водоемах и холодного душа, так как это чревато серьезными последствиями, предупредил в беседе с RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алексей Абызов.

Он подчеркнул, что опасность в жару представляют даже кондиционеры, поэтому важно после возвращения с улицы сначала адаптироваться к помещению в течение 15 минут, и только потом включать охлаждение воздуха, причём лучше всего поддерживать температуру на уровне не ниже 22–24 градусов.

«Важно избегать прямого воздействия потока воздуха от кондиционера, вентилятора или сквозняка, особенно если человек вспотел, — отметил Абызов. — В условиях жары и повышенного потоотделения, когда кожа и мышцы уже разогреты, это может привести к локальному переохлаждению, например шеи или поясницы».

Холодный душ в качестве охлаждения использовать опасно, особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Это может привести к резкому сужению сосудов, скачку артериального давления и стремительному ухудшению состояния, предупредил врач. Это касается и холодных водоёмов – нельзя резко погружаться в воду, температура которой не превышает 20 °C. Особенно это опасно для пожилых людей и пациентов, имеющих проблемы с сердцем, сосудами или нервной системой, подчеркнул терапевт.

Он посоветовал постепенно заходить в воду, обливая руки, область груди и шею, чтобы организм привыкал к прохладе. Купание дне должно длиться дольше 10–15 минут. Кроме того, врач посоветовал в жару серьёзно отнестись к выбору одежды, отдавая предпочтение свободным, светлым вещам, которые хорошо пропускают воздух и впитывают влагу.

До этого врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина предупредила, что, несмотря на мнение о том, что баня помогает перенести жару, на самом деле она может навредить здоровью из-за сочетания высоких температур и теплового воздействия. Особенно осторожно к этому следует относиться гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и недугами дыхательной системы. Также не рекомендуется посещать баню при повышении температуры или обезвоживании на фоне инфекционного заболевания.

Россиянам ранее рассказали, почему мороженое и холодные напитки опасно употреблять в жару.