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Россиянам рассказали, почему мороженое и холодные напитки опасно употреблять в жару

Врач Авдеев: мороженое провоцирует выделение тепла в жару
Fikimkai/Shutterstock/FOTODOM

Многое из того, чем люди пытаются охладиться в жару, на деле лишь сильнее разогревает. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач Семен Авдеев.

Мороженое, по его словам, дарит секундную прохладу, после чего содержащиеся в нем жир и сахар запускают активное пищеварение и, как следствие, выработку тепла. Тот же эффект дают сладкие газированные напитки и пакетированные соки.

«Отдельно скажу об алкоголе, даже холодном пиве. Он расширяет сосуды, создавая обманчивое ощущение прохлады, но одновременно усиливает теплоотдачу и обезвоживает, из-за чего в жару становится только тяжелее и появляется разбитость», — отметил Авдеев.

Коварны и любые ледяные напитки. Резкий холод в желудке организм воспринимает как сигнал угрозы переохлаждения и в ответ усиливает внутреннее теплообразование. Специалист посоветовал в жару пить простую воду без сахара, несладкий зеленый чай, воду с лимоном и мятой, а также есть сочные овощи и фрукты — арбузы, дыни, огурцы.

Заведующая кафедрой общей биологии и фармации медицинского факультета Университета «Синергия» Наталья Балобанова до этого говорила, что в жару следует отказаться от жирного мяса и фастфуда, поскольку они требуют больших энергозатрат на переваривание, усиливают чувство вялости, провоцируют приливы жара и вызывают жажду. Кроме того, опасно есть скоропортящиеся продукты — мясные и рыбные полуфабрикаты, вареные колбасы, молочные продукты, яйца, салаты с майонезом, так как при температуре воздуха выше +25°C бактерии размножаются в два-три раза быстрее.

Ранее стоматолог предупредил об опасности мороженого для зубов в жару.

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