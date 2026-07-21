В Перми нашли виновника масштабного нефтеразлива на реках Мулянка и Пыж

Минприроды Пермского края назвало предприятие «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» ответственным за утечку нефтепродуктов в реках Мулянка и Пыж. По информации министерства, работы по очистке ведутся круглосуточно, в них задействовано 70 специалистов.

В Минприроды уточнили, что накануне, 20 июля, состоялось заседание межведомственной рабочей группы, на которой представители ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» доложили о ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Отмечается, что ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин организовал рабочую группу для ликвидации последствий экологической катастрофы и возмещения ущерба.

По информации Минприроды, по состоянию на 20 июля, 70% нефтяного пятна удалось ликвидировать с поверхности рек. Кроме того, перекрыто попадание нефтепродуктов в Каму.

Ura.ru. , в свою очередь, добавляет, что берега Мулянки и Пыжа очищают спасатели, пострадавших животных спасают волонтеры и специалисты зоопарка. Жителям запретили купаться, использовать воду и есть рыбу из аварийной зоны, отмечают журналисты.

Местные жители начали публиковать фотографии и видео с загрязнениями рек еще 17 июля. Из-за попадания в воду нефтепродуктов поверхность покрылась маслянистой пленкой, появились радужные разводы. Растительность на берегу и утки оказались измазаны черной вязкой жижей.

Ранее прокуратура организовала проверку из-за возможного разлива нефтепродуктов во Владивостоке.