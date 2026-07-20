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Общество

На поверхности рек в Перми образовались маслянистая пленка и радужные разводы

В Перми произошел разлив нефтепродуктов в реках Пыж и Мулянка
Ольга Андрианова/VK

Разлив нефтепродуктов произошел в акваториях рек Мулянка и Пыж в Перми. Об этом сообщает 59.ru.

В статье отмечается, что местные жители начали публиковать фотографии и видео с загрязнениями еще 17 июля. Из-за попадания в воду нефтепродуктов поверхность покрылась маслянистой пленкой, появились радужные разводы. Растительность на берегу и утки оказались измазаны черной вязкой жижей.

По данным издания, уже на следующий день волонтеры начали спасательную операцию: они отлавливают испачкавшихся птиц и пытаются их отмыть с помощью раствора чистящего средств и крахмала. Далее уток временно помещают в один из домиков базы отдыха «Манки Парк», расположенной на берегу Мулянки. Там у птиц есть еда и детский бассейн с чистой водой.

Как рассказал побывавший на месте происшествия корреспондент, в районе рек пахнет так, будто находишься в закрытом помещении автосервиса.

«Словно окна и двери вообще не открываются. Очень сильно пахнет химией», — пояснил журналист.

В материале говорится, что прокуратура проверяет информацию о возможном разливе нефтепродуктов. Также на ситуацию обратили внимание Росприроднадзор и региональное министерство природных ресурсов.

«Они определяют площадь загрязнения, отбирают пробы почвы и воды. Специалисты <...> выясняют, как нефть могла попасть в реки», — уточняется в тексте.

Ситуацию прокомментировала и глава Пермского округа Ольга Андрианова, опубликовавшая заявление на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Она заверила, что сотрудники экологических служб уже начали собирать пленку с поверхности воды. В акваториях установили боновые заграждения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефтепродуктов.

Ранее прокуратура организовала проверку из-за возможного разлива нефтепродуктов во Владивостоке.

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