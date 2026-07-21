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«Вонь до рвоты»: жители Рязани второй день жалуются на невыносимый запах

YA62.RU: жители Рязани пожаловались на едкий химический запах в воздухе
Shutterstock/FOTODOM

Жители Рязани второй день массово жалуются на едкий химический запах в воздухе. Об этом сообщает издание YA62.RU со ссылкой на данные сервиса «Экомонитор 62».

Наибольшее количество обращений поступает из районов Кальное и Песочня. Местная жительница рассказала, что со вчерашнего вечера ее семья не может проветрить квартиру, потому что через окна внутрь проникает невыносимое зловоние.

«Сидим с закрытыми окнами, с 21:00 и всю ночь вонь стоит до рвоты. Химический запах, это ужас. Мы скоро все помрем!!!» — возмущается горожанка.

Авторы жалоб определяют запах как смесь фенола, гари, сероводорода и диоксида серы.

Житель дома на Песоченской улице пожаловался, что едкий неприятный запах стоит в воздухе со вчерашнего вечера, и его интенсивность не снижается. По его словам, в таких условиях оставаться в городе невозможно.

«Более 12 часов мы в газовой камере!» — гласит сообщение с улицы Новоселов.

Жители Большой улицы назвали зловоние «геноцидом рязанского населения».

В Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуре на запрос YA62.RU сообщили, что объем выбросов загрязняющих веществ в регионе значительно сократился — почти на 18 тыс. тонн (-22,05%) по сравнению с предыдущим контрольным периодом. В надзорном ведомстве также отметили снижение числа обращений граждан по поводу нарушений в сфере охраны воздуха в 2026 году.

Вместе с тем проверки прокуратуры выявили нарушения в деятельности отдельных предприятий. В ходе инспекций выяснилось, что некоторые они не проводили инвентаризацию источников выбросов и не разрабатывали планы по сокращению выбросов при неблагоприятных погодных условиях. При этом названия предприятий-нарушителей не обнародованы.

Ранее квартиру в московском ЖК затопило фекалиями.

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