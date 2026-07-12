Квартиру в московском ЖК затопило фекалиями

Квартиру в одном из московских жилых комплексов (ЖК) затопило фекалиями из-за забитого кошачьим наполнителем стояка. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, жильцы ЖК на улице Нагатинская три года жаловались в управляющую компанию на соседа, который смывал в туалет кошачий наполнитель. Из-за этого, по их словам, стояк забивался, но его никто не чистил.

Из материала следует, что хозяева одной из квартир после возвращения домой обнаружили вытекающую из-под их двери воду, а в самом помещении — фекалии и наполнитель. Собственники рассказали, что за уборку жилья они заплатили клининговой компании 30 тысяч рублей, еще около 40 тысяч рублей обойдется дезинфекция.

Пострадавшие жильцы планируют подать иск в суд.

В мае в Екатеринбурге произошел потоп в подземном переходе на улице Вайнера. Практически всю нижнюю площадку затопило фекалиями — в радиусе километра стояло зловоние. На место прибыли аварийные службы, причины случившегося не уточнялись.

Ранее столицу Новой Зеландии затопило фекалиями из-за прорыва труб.