Юрист объяснил, как подарить недвижимость без нарушения законов

При дарении недвижимости сделку обязательно следует заверять у нотариуса, причем это касается даже самых близких родственников. Даритель должен быть дееспособным, осознавать суть договора, а сам объект не должен иметь каких-либо обременений, залогов и арестов, предупредил в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Если дарителем является человек в браке, то важно наличие заверенного согласия мужа или жены, а в случаях, когда речь идет об ипотечной квартире, то важно также получить согласие банка. Когда в сделке фигурируют несовершеннолетние граждане, требуется получить согласие органов опеки.

Юрист подчеркнул, что закон запрещает дарить недвижимость медработникам, а также сотрудникам образовательных и социальных учреждений.

Договор дарения составляется у нотариуса, после чего его следует направить в Росреестр. Право собственности возникает не в момент заверения сделки и подписания документов, а только в момент регистрации, подчеркнул Соловьёв.

«Суть этой сделки — безвозмездность. Если что-то в ответ передаётся, и это будет установлено, то такая сделка будет признана притворной, а договор — недействительным», — пояснил специалист.

Он также посоветовал заранее предусмотреть в договоре все условия, включая право дарителя на пожизненное проживание в квартире или пользование участком, а также возможность при необходимости отменить сделку в случае, если даритель переживет человека, которому планирует передать объект.

Что касается налогов, то если дарение предназначено близкому родственнику, обязательств нет. Нужно будет лишь уплатить госпошлину, размер которой варьируется в зависимости от кадастровой стоимости недвижимости. Так, физлицам нужно уплатить 4 тыс. рублей при стоимости квартиры до 20 млн рублей, а если ценник выходит за пределы этой суммы, то расчет ведется в размере 0,02% от кадастровой стоимости, но не выше 500 тыс. рублей, заключил юрист.

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