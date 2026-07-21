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Общество

Защита оспорила первый в России приговор по делу об ЛГБТ-сообществе

Адвокаты обжаловали первый в России приговор по делу о создании ЛГБТ-сообщества
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Защита фигурантов первого в России уголовного дела об организации и участии в деятельности ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Оренбурга.

«Сторона защиты подала [жалобу]. Не согласны с приговором», — отметили в суде.

Подробности апелляционной жалобы в пресс-службе не раскрыли.

В конце июня суд Оренбурга вынес приговор по первому в России делу об организации ЛГБТ-сообщества. На скамье подсудимых оказались трое молодых людей — владелец, администратор и арт-директор бара Pose. По версии следствия, они под видом ночного заведения проводили мероприятия с целью продвижения «деятельности ЛГБТ». Согласно материалам дела, в клубе демонстрировалась принадлежность к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.

Подсудимых признали виновными и назначили им сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Им также запретили заниматься организацией и административно-хозяйственной деятельностью в сфере развлечений и общепита от 2 до 3 лет. С владельца бара взыскали более 1 млн рублей доходов.

Ранее в Калуге запретили спектакль про сыгравших свадьбу пингвинов из-за пропаганды ЛГБТ.

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