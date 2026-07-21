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Общество

Выпущенный пьяными «зоозащитниками» страус пугает жителей нижегородской деревни

«Кстати»: неуловимый страус пугает людей на кладбище в нижегородской деревне

Жителей нижегородской деревни Бор пугает страус, которого выпустили из вольера пьяные «зоозащитники». Об этом сообщается на странице региональной телепрограммы «Кстати» в VK.

Местный Telegram-канал «NewsNN» пишет, что экзотическая птица жила на ферме в 10-15 км от Бора, но ее выпустили двое неизвестных, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Владелец страуса рассказал «Кстати», что поймать питомца пока не удалось из-за его пугливости и нежелания причинить ему вред. Однако, по его словам, страуса обязательно вернут обратно в вольер.

В телесюжете говорится, что страус бродит по Борскому округу около недели, но сообщения от видевших его местных жителей появлялись в нижегородских СМИ еще в самом начале месяца — например, 4 июля птицу видели в лесу у санатория «Автомобилист» в поселке Октябрьский.

Теперь население Бора жалуется, что внезапно появляющийся страус «объедает огороды и пугает людей на кладбище».
Вчера в паблике «Подслушано Нижний Новгород» в VK уточняли, что это страусиха, которую пытались изловить днем с помощью снотворного, но оно не подействовало.

«Хозяин планирует ночную операцию — накрыть птицу рыболовной сетью, когда она станет менее активной», — говорится в сообщении.

При этом три дня назад тот же паблик писал, что гуляющий по Борскому округу страус — это самец, и предупреждал об опасности этой птицы для человека: у нее мощные ноги с крупными когтями, которые могут причинить серьезные травмы.

Ранее на Урале экзотическая птица прошлась по дорогам и попала на видео.

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