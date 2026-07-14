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«Экзотика»: редчайщая птица появилась в российском регионе и попала на камеру

На Урале на видео сняли, как экзотическая птица эму прошла по дорогам

В североуральском городе Карпинске на дорогу вышла птица эму. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Этот инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как эму выходит из зарослей и идет по дороге вдоль магазина. При этом очевидец, записывающий видео говорит: «Это откуда у нас появилось такое чудо? Город Карпинск <...> Экзотика!».

До этого в городе заметили медведя, пробегающего по дороге. Но, как отмечается в канале, выход медведя еще можно было ожидать в условиях уральских реалий, но появление экзотической птицы — нет.

До этого на Курилах медведица с медвежонком вышли к проезжей части. Очевидцы засняли необычную прогулку хищников. Косолапые вышли на дорогу, соединяющую Курильск и Рейдово, и неторопливо прогуливались вдоль трассы. На кадрах видно, как два медведя идут у самой дороги. Проезжающий автомобиль их не пугает. Автор видео отмечает, что животные ещё маленькие.

Автомобилисты засняли крупного хищника в Подмосковье. Ранее сообщалось об этом удивительном событии.

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