В Госдуме заявили, что переработки в 2 раза — добровольное дело россиян

Госдума приняла закон, который разрешает увеличивать годовой лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов. Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил «Газете.Ru», что просьба о нововведениях исходила от работодателей, однако допускать переработкам будут только с согласия самих сотрудников.

«У нас сегодня Трудовой кодекс для отдельных организаций позволяет переработки устанавливать даже выше. Кроме этого, есть ненормированный рабочий день, где переработок тоже достаточно большое количество часов, даже больше, наверное, чем 240. Что касается этих изменений, это было предложение прежде всего работодателей. И хочу обратить внимание, что это возможно, если только закреплено в отраслевом соглашении или коллективном договоре, это только добровольно. Есть категории, где запрещено, например, для отдельных работников вредных производств. И только с согласия работника это допустимо. Плюс за это предусмотрена денежная компенсация и один дополнительный день для диспансеризации. Хорошо или это плохо — здесь в зависимости от организации. Как эта норма будет работать, будем внимательно смотреть, мониторить», — сказал он.

Нилов предположил, что работодателям выгоднее было бы нанять еще одного сотрудника, чем оплачивать переработки по двойному тарифу.

«Будут ли работодатели пользоваться переработкой с учетом того, что надо будет платить по двойному тарифу? Вот лично у меня возникает вопрос, зачем надо платить по двойному тарифу, если вы тогда можете взять другого работника, платить по одинарному тарифу. Здесь практика покажет. Рождался проект закона очень не быстро. Работники, работодатели, профсоюзы, правительство вышли в Государственную Думу с законопроектом, но текст ко второму чтению был серьезно доработан. Полностью ушел электронный документооборот, который предполагал в том числе проведение инструктажа, то есть это вопрос охраны труда, это вопрос безопасности. Получается так, что ко второму чтению текст заметно в позитивную сторону был скорректирован, прошел все экспертизы, был поддержан и профсоюзами, и объединением работодателей», — добавил он.



14 мая Госдума приняла законопроект об увеличении годового лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов. Согласно документу, переработки по-прежнему будут оплачиваться в повышенном размере. Для работников государственных и муниципальных учреждений, сотрудников с вредными условиями труда и совместителей вводится отдельный лимит сверхурочной работы — не более 120 часов в год. Новые правила начнут действовать с 1 сентября.

Ранее стало известно, что 40% опрошенных россиян работают более 40 часов в неделю.