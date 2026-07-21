Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Москвича арестовали за прогулку по Красной площади с козой

Москвича, пришедшего на Красную площадь с козой, арестовали на 5 суток

Жителя Москвы арестовали на пять суток после прогулки с козой по Красной площади. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Суд установил, что вечером 18 июля Магомед Магомедов на Красной площади выражался нецензурной бранью и выгуливал домашнее животное в не предназначенном для этого месте. На него составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

В судебных материалах говорится, что мужчина был с козой рядом с мавзолеем Ленина и не реагировал на замечания сотрудников правоохранительных органов, «в грубой и агрессивной форме» отказывался уйти, а при задержании и доставлении в отдел полиции сопротивлялся, отталкивал сотрудников и вырывался.

Свою вину в суде он признал, заявив, что просто хотел сфотографироваться и уйти.

В феврале Тверской районный суд Москвы назначил два года лишения свобода мужчине, облившему краской здание Государственного исторического музея на Красной площади.

Ранее в Новой Москве лошади начали блокировать проезд машин.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 21 июля. Единое пособие по новым правилам, скидки на ЖКХ и ЕГЭ, на котором не списать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!