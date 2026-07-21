Москвича арестовали за прогулку по Красной площади с козой

Москвича, пришедшего на Красную площадь с козой, арестовали на 5 суток

Жителя Москвы арестовали на пять суток после прогулки с козой по Красной площади. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Суд установил, что вечером 18 июля Магомед Магомедов на Красной площади выражался нецензурной бранью и выгуливал домашнее животное в не предназначенном для этого месте. На него составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

В судебных материалах говорится, что мужчина был с козой рядом с мавзолеем Ленина и не реагировал на замечания сотрудников правоохранительных органов, «в грубой и агрессивной форме» отказывался уйти, а при задержании и доставлении в отдел полиции сопротивлялся, отталкивал сотрудников и вырывался.

Свою вину в суде он признал, заявив, что просто хотел сфотографироваться и уйти.

В феврале Тверской районный суд Москвы назначил два года лишения свобода мужчине, облившему краской здание Государственного исторического музея на Красной площади.

Ранее в Новой Москве лошади начали блокировать проезд машин.