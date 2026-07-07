Наследницы бутовских коз: в Новой Москве лошади начали блокировать проезд машин

В Новой Москве табун лошадей мешает местным жителям. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Жители больше недели наблюдают табун лошадей на улицах микрорайона Новые Ватутинки. Пока соседи ломают голову, откуда взялись копытные, те мешают проезду машин и громят мусорные баки», – говорится в публикации.

Хозяин лошадей Николай утверждает, что его животные мирные и не лягаются. Тем не менее за самовыгул ему может грозить штраф от 1,5 тыс. рублей до 30 тыс. рублей по статье о несоблюдении требований к содержанию животных.

Год назад жители Бутово часто жаловались на коз, которые мешали проезду и запрыгивали на припаркованные машины, чтобы поесть листу с деревьев. Москвичи снимали видео с животными и публиковали в социальных сетях. Так, например, появились кадры, на которых коза прыгает на капот черной машины, после чего убегает на траву.

Кроме того, прохожие сняли на камеру, как коза стоит на припаркованном белом автомобиле и ест листья с дерева, при этом рядом находится еще одна коза, которая щиплет траву.

Ранее сообщалось, что коза приехала в багажнике на московскую заправку и попала на видео.