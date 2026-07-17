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Стоматолог рассказала, какая зубная боль опасна перед перелетом

Стоматолог Мануйлова: в самолете нельзя прикладывать таблетки к десне
Shutterstock

Некоторая зубная боль наиболее опасна перед полетом, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» рассказала стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Анна Мануйлова.

«Бародонталгия возникает, когда пузырьки газа в замкнутых полостях зуба расширяются или сжимаются при изменении давления в салоне. Главные факторы риска — невылеченный кариес, старые негерметичные пломбы с микротрещинами и скрытые воспаления корней», — объяснила она.

Перелеты не рекомендуются в первые 3–5 дней после установки имплантов или удаления зубов из-за риска кровотечений и перепадов давления в травмированных тканях.

«Распознать проблемный зуб можно по пульсирующей боли, дискомфорту при накусывании или острой реакции на горячее и холодное. Появление припухлости, «шишки» (свища) на десне или внезапная кровоточивость — красные флаги, требующие немедленного обращения к специалисту», — заявила врач.

Обращаться к стоматологу следует минимум за две недели до вылета. Такой буфер необходим, чтобы десны и костная ткань успели полностью зажить, если врачу придется проводить сложное лечение.

«Профилактический прием начинается с визуального осмотра и обязательной рентген-диагностики, которая помогает найти скрытые очаги инфекции под старыми реставрациями. Стоматолог оценивает герметичность пломб и проводит профессиональную гигиену для снятия налета», — поделилась специалист.

Если острая боль застала в воздухе, примите препарат из группы НПВС (например, ибупрофен), чтобы снять воспаление. Осторожно очистите межзубные промежутки зубной нитью и прополощите рот водой комнатной температуры.

«Категорически запрещено греть больную сторону или использовать согревающие компрессы — локальное тепло провоцирует развитие гнойного воспаления. Также нельзя «замораживать» зуб крепким алкоголем, делать спиртовые примочки или прикладывать таблетки к десне — это риск химического ожога слизистой», — отметила врач.

Ранее стоматолог развеяла миф об эффективности отбеливающих зубных паст.

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