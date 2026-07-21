Лечившая насморк ребенка россиянка попала в реанимацию

У 26-летней жительницы Первоуральска Свердловской области развился абсцесс легкого после использования назального аспиратора (прибор для безопасного удаления слизи из носовых ходов у детей, которые еще не умеют сморкаться). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, после того как сыну женщины исполнился год, она начала пользоваться назальным аспиратором, который применяется для очищения носа ребенка и облегчения его дыхания. Спустя некоторое время у молодой матери появился сухой кашель, повысилась температура, а во рту возник привкус гнили. После ухудшения состояния ее экстренно госпитализировали.

В медицинском учреждении врачи диагностировали у пациентки абсцесс легкого — опасное заболевание, при котором в легочной ткани образуется полость, заполненная гноем. По словам медиков, причиной могла стать инфекция, попавшая в организм женщины через назальный аспиратор. Как отметил SHOT, незадолго до этого такой же инфекцией переболел ее сын.

Оперативное вмешательство не потребовалось. Женщина прошла десятидневный курс антибиотикотерапии, после которого ее состояние улучшилось. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

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