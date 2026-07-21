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Молодой человек не выжил после удара током в бане в Омской области

«СуперОмск»: в Омской области молодой человек не выжил после удара током в бане
dotshock/Shuttrestock/FOTODOM

В Омской области 20-летний молодой человек получил удар током и не выжил. Об этом сообщает «СуперОмск».

Инцидент произошел в период с 18 на 19 июля в селе Пикетное Марьяновского района. Молодой человек пошел в баню, где его, по предварительным данным, ударило током.

В результате случившегося он не выжил. СУ СК России по Детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

До этого трехлетнего мальчика ударило током на платном пляже в Челябинске. Ребенок схватился за провод, протянутый через территорию пляжа.

Ранее сообщалось, что подросток не выжил после удара током в парке аттракционов.

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