«СуперОмск»: в Омской области молодой человек не выжил после удара током в бане

В Омской области 20-летний молодой человек получил удар током и не выжил. Об этом сообщает «СуперОмск».

Инцидент произошел в период с 18 на 19 июля в селе Пикетное Марьяновского района. Молодой человек пошел в баню, где его, по предварительным данным, ударило током.

В результате случившегося он не выжил. СУ СК России по Детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

До этого трехлетнего мальчика ударило током на платном пляже в Челябинске. Ребенок схватился за провод, протянутый через территорию пляжа.

Ранее сообщалось, что подросток не выжил после удара током в парке аттракционов.