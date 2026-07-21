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Общество

Россиянам напомнили об обязанности главы СНТ отчитываться о финансах

Член ОП Машаров: председатель СНТ должен отчитываться о тратах членских взносов
Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Председатель СНТ традиционно избирается из числа владельцев участков на общем собрании. Его работа регулируется соответствующим законом, а срок полномочий ограничен пятилетним периодом с возможным переизбранием, сообщил в беседе с RT член Общественной палаты России Евгений Машаров.

Не может возглавить СНТ человек с непогашенной судимостью по экономическим преступлениям. Кроме того, запреты касаются недееспособных граждан или тех, кто имеет ограниченную дееспособность, а также ИП с аналогичными видами деятельности.

Машаров пояснил, что председатель СНТ должен проводить общие собрания не реже раза в год, руководить наемными работниками, контролировать бухгалтерскую отчетность. Также одна из его ключевых обязанностей – утверждать текущие платежи в рамках сформированного бюджета. Перед собственниками председатель должен отчитываться о финансовой деятельности и сообщать подробности протоколов собраний, размещая их на информационных стендах.

«Также председатель занимается ведением бухгалтерского учета, предоставлением налоговых деклараций, расчетом и сбором членских и целевых взносов», — заключил член ОП РФ.

До этого старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова рассказала, что состояние дорог на территории СНТ часто никем не контролируется, из-за чего они зарастают бурьяном или превращаются в месиво грязи. На самом деле всегда есть ответственная сторона в зависимости от статуса дороги, поэтому в первую очередь важно разобраться, кому она принадлежит. Так, линия проезда может быть частью имущества садового товарищества, может стоять на балансе муниципалитета, а иногда это отдельный участок, принадлежащий конкретному собственнику.

Ранее депутат объяснил, нужно ли регистрировать баню и сарай на дачном участке.

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