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Россиянам объяснили, кто должен отвечать за содержание дорог в СНТ

Специалист Пшеничникова: дороги в СНТ содержатся в зависимости от их статуса
Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Состояние дорог на территории СНТ часто никем не контролируется, из-за чего они зарастают бурьяном или превращаются в месиво грязи. На самом деле всегда есть ответственная сторона в зависимости от статуса дороги, поэтому в первую очередь важно разобраться, кому она принадлежит, объяснила RT старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

«Линия проезда может быть частью имущества садового товарищества, может стоять на балансе муниципалитета, а иногда это отдельный участок, принадлежащий конкретному собственнику», — отметила эксперт, подчеркнув, что право собственности обязывает владельца отвечать за состояние дороги.

Что касается внутренних дорог в СНТ, то чаще всего они считаются общим имуществом, следовательно, за ее содержание дачники отвечают совместно при помощи правления. В том числе на них возложена ответственность по ремонту, уборке мусора, покосу травы – все эти работы должны финансироваться за счет членских и целевых взносов, решение о которых дачники принимают на общих собраниях.

Если содержание дороги игнорируется, из-за чего она превращается в непролазную колею, то за это отвечает управляющий орган СНТ, получивший от собственников полномочия по содержанию общего имущества, подчеркнула Пшеничникова.

За муниципальные дороги отвечают власти, все правила по очистке, ремонту и вывозу мусора закрепляются в правилах благоустройства, работы передают подрядчикам – дорожникам и коммунальщикам.

Для уточнения статуса дороги специалист порекомендовала изучить публичную кадастровую карту, а также выписку из ЕГРН – там можно найти собственника.

До этого юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев предупредил, что у должников по кредитам в некоторых случаях могут изъять дачу – соответствующий механизм предусмотрен через судебных приставов, к которым может обратиться банк. В данном вопросе всё зависит от того, является ли дом на даче единственным местом проживания гражданина или нет. Во втором случае может быть запущен процесс изъятия – он стартует с подачи иска в суд со стороны банка, после чего разбирательство передается под ответственность судебных приставов.

Ранее депутат объяснил, нужно ли регистрировать баню и сарай на дачном участке.

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