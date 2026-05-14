Депутат объяснил, нужно ли регистрировать баню и сарай на дачном участке

Россияне могут в добровольном порядке зарегистрировать баню или сарай на даче, если эти сооружения являются капитальными, то есть имеют фундамент и их невозможно сдвинуть. Это может потребоваться либо для будущей продажи участка, либо для предотвращения споров с соседями, пояснил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Упрощённый порядок регистрации таких объектов через «дачную амнистию» действует до 1 марта 2031 года. А вот временные сооружения — теплицы без фундамента, бытовки, навесы, беседки, летние кухни — регистрации не подлежат», — отметил депутат.

Если же речь идет о жилом доме или капитальном гараже, то они в обязательном порядке подлежат регистрации, добавил депутат. В противном случае такие постройки будут считаться незавершёнными, что впоследствии может грозить проблемами при сделках – например, продаже, дарении, наследовании участка.

«Главный принцип сегодня: построил — оформи. Объект не должен выпадать из правового поля», — заключил Чаплин.

До этого Никита Чаплин в беседе с «Газетой.Ru» напомнил о правилах регистрации теплиц. Так, если она стоит на капитальном фундаменте и переместить её без разрушения нельзя, она считается объектом недвижимости — нужно уведомить администрацию о начале её строительства и вводе в эксплуатацию, а затем зарегистрировать право собственности в Росреестре. А вот теплицы на металлических дугах, которые легко разбираются, регистрировать не нужно.

