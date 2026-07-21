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Синоптик предупредил о южном циклоне, который накроет Москву дождями

Синоптик Шувалов: в Москве ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Текущая рабочая неделя в столичном регионе отметится осадками и понижением температуры воздуха. Сегодняшний утренний дождь повторится во второй половине дня, после этого ненастную погоду принесёт южный циклон, сообщил RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, 22 и 23 июля осадки приобретут эпизодический характер, причём наблюдаться будут не по всей области равномерно, а лишь в отдельных районах. Температура воздуха днём будет колебаться от +22 до +24 градусов.

Рабочая неделя завершится влиянием южного циклона, который вернёт дожди. По словам Шувалова, он затронет Московский регион, но в большей степени – восточную часть области, принеся с собой умеренные, а местами и сильные дожди.

При этом температура воздуха не поднимется выше +18…+19 градусов.

«Но данный циклон достаточно быстро уйдёт. К воскресенью можно ожидать повышения температуры», — заключил синоптик.

До этого ведущий специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в августе в Москве и области ожидаются преимущественно краткосрочные осадки, которые могут переходить в ливни. По словам эксперта, даже короткий дождь продолжительностью от пяти до десяти минут способен отличаться высокой интенсивностью. Температурный режим в конце лета ожидается несколько выше климатической нормы, что и объясняет непродолжительность дождей, отметила синоптик.

Ранее москвичам назвали самые дождливые дни на этой неделе.

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