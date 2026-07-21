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Общество

В США самолет приземлился на крышу дома

ABC: в Техасе легкий самолет приземлился на крышу дома
РИА Новости

Легкомоторный самолет приземлился на крышу дома в техасском городе Хьюстон 20 июля. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на департамент по общественной безопасности Техаса.

Отмечается, что пилота госпитализировали. Он пытался приземлить самолет на ближайшем летном поле, но не смог этого сделать.

В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщили телеканалу, что инцидент произошел с двухместным легким самолетом Piper J-3 Cub.

До этого сообщалось, что самолет Ан-2, следовавший из Тюмени в Белоярский, вынужденно вернулся в аэропорт вылета в связи с некорректной работой одной из силовых установок.

9 июля самолет киргизской компании «Асман айрланс» сразу после вылета из Бишкека вернулся в аэропорт из-за технической неисправности. Воздушное судно должно было отправиться в город Раззаков. Лайнер успешно приземлился в столичном аэропорту, впоследствии его пришлось транспортировать с помощью тягачей.

Ранее в США самолет во время посадки получил повреждения из-за залпов салюта.

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