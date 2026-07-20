Психолог объяснил, как себя вести при чужих драках

Вмешиваться в чужой конфликт в общественном месте стоит только в тех случаях, когда существует реальная угроза здоровью или жизни человека, либо когда заметны признаки насилия и одна из сторон явно беззащитна, буть то ребенок или пожилой человек. Такой совет в беседе с РИАМО дал психолог Арсений Петров.

При этом, по его словам, обычный словесный конфликт между равными людьми не является поводом для вмешательства.

«Если вы решили вмешаться, главное правило — не становитесь третьим участником ссоры. Не вставайте ни на чью сторону, не оценивайте, кто прав. Ваша задача не рассудить, а снизить накал и обезопасить людей. Говорите спокойным, ровным голосом, без агрессии и приказного тона», — сказал специалист.

Не следует пытаться разнять дерущихся физически, особенно если силы неравны или разнимающий один. Вместо этого лучше привлечь внимание окружающих, вызывать полицию или охрану, добавил он.

Клинический психолог Владимир Крупин до этого описал защитную тактику при агрессии в общественном транспорте.

Лучше всего, если человек сможет спрогнозировать неадекватное поведение другого пассажира и принять меры, чтобы не довести ситуацию до драки — например, сразу связаться с водителем или машинистом, отметил эксперт.

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