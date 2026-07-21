Профессор назвала продукты, которые защитят от глаукомы

Никотинамид — форма витамина В3 поможет предотвратить или задержать начало первичной открытоугольной глаукомы у пациентов с высоким риском. Об этом aif.ru рассказала доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» Вера Коденцова.

По ее словам, этот витамин защищает клетки сетчатки, повышает выработку энергии (НАД+) и снижает их уязвимость во всех клетках организма. Эксперт пояснила, что с возрастом уровень кофермента НАД+ в глазу падает, что лишает «топлива» клетки сетчатки и зрительный нерв.

В связи с этим важно поддерживать уровень никотинамида в организме и получать витамин В3 (витамина РР) с продуктами. Так, например, им богата печень, сыр, мясо, колбаса, крупы, бобовые, хлеб.

«Также одной из причин недостаточности витамина В3 может быть дефицит фолиевой кислоты (витамин В9) и витамина В6, участвующих в эндогенном (внутреннем) синтезе никотинамидных коферментов из триптофана», — добавила Коденцова.

Она уточнила, что источниками фолиевой кислоты выступают говяжья печень, зелень и зеленые овощи, бобовые, яичный желток, рыба, орехи, витамина В6 — мясо, субпродукты, рыба, фисташки, семечки подсолнечника.

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