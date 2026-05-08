Лекарства от мигрени могут снижать риск развития опасного заболевания глаз

Препараты нового поколения для профилактики мигрени могут снижать риск развития глаукомы — одного из самых распространенных заболеваний, приводящих к необратимой потере зрения. К такому выводу пришли исследователи Американской академии неврологии. Результаты работы опубликованы в Neurology.

Ученые изучили данные более 73 тысяч пациентов с мигренью. Они сравнили людей, принимавших современные препараты из группы ингибиторов CGRP, с пациентами, использовавшими более старые средства профилактики.

CGRP — это белок, участвующий в передаче болевых сигналов и регуляции тонуса сосудов. Лекарства, блокирующие его действие, сегодня считаются одним из основных методов профилактики тяжелой мигрени. В исследовании анализировались препараты на основе моноклональных антител, включая Эренумаб, Фреманезумаб и Галканезумаб.

За время наблюдения глаукома развилась у 0,42 процента пациентов, принимавших CGRP-препараты, и у 0,61 процента людей из группы стандартной терапии. После учета возраста, гипертонии и частоты приступов мигрени исследователи пришли к выводу, что прием ингибиторов CGRP был связан со снижением риска глаукомы примерно на 25%.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у препаратов на основе моноклональных антител. Эти искусственно синтезированные белки избирательно блокируют белок CGRP, участвующий в передаче болевых сигналов и работе сосудов. Авторы работы предполагают, что такие лекарства могут положительно влиять на состояние сосудов и уменьшать воспалительные процессы в нервной системе.

При этом ученые подчеркивают, что исследование выявило статистическую связь, а не доказало прямой защитный эффект препаратов. Тем не менее результаты могут помочь лучше понять механизмы развития как мигрени, так и глаукомы, а в перспективе — открыть новые подходы к профилактике заболеваний зрения.

Ранее был найден способ борьбы с мигренью без побочных эффектов.