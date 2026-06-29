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Раскрыт неочевидный фактор риска потери зрения

GeroScience: яркий свет вечером может повышать риск катаракты и глаукомы
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Воздействие яркого искусственного света в вечернее время может повышать риск развития серьезных заболеваний глаз в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Принстонского института нейронаук. Результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience.

В исследовании использовались данные 82 826 участников Британского биобанка. Добровольцы в течение недели носили на запястье устройства, которые каждые 1,2 секунды фиксировали уровень освещенности. Затем ученые наблюдали за состоянием их здоровья в среднем восемь лет.

Исследователи обнаружили, что люди, регулярно находившиеся в условиях освещенности выше 1000 люкс (уровень освещенности на улице в глубоко пасмурный день) в период с 20:00 до 23:30, чаще сталкивались с возрастными нарушениями зрения. Риск развития возрастной макулярной дегенерации у них был выше на 31%, катаракты — на 18%, а первичной открытоугольной глаукомы — на 47%.

Авторы работы отмечают, что опасность представляет не обычное домашнее освещение, которое обычно выдает от 100 до 500 люкс, а более интенсивные источники света. К ним относятся очень яркие экраны электронных устройств, мощное искусственное освещение и некоторые профессиональные источники света.

Ученые предполагают, что вред может быть связан с нарушением циркадных ритмов. Кроме того, синий свет современных светодиодов способен усиливать окислительный стресс и вызывать повреждение клеток сетчатки и хрусталика.

Исследование выявило лишь связь между ярким вечерним освещением и заболеваниями глаз и не доказывает причинно-следственную зависимость. Тем не менее авторы считают, что вечернее освещение является фактором риска, который можно изменить.

Ранее врач назвала состояние, при котором человек не может контролировать движения глаз.

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