Биолог объяснил, почему после жары не стоит собирать грибы

Биолог Федоров: грибы после жары могут стать опасными для здоровья

Кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров рассказал, что даже съедобные дикорастущие грибы после продолжительной жары могут представлять угрозу для потребителей. Об этом сообщает РИА Новости.

«В засушливый период грибы активно накапливают токсичные вещества из почвы — в отсутствие обильной влаги концентрация вредных соединений в плодовых телах возрастает», — отметил биолог.

По его словам, особую опасность представляют старые и переросшие экземпляры — они успевают накопить больше токсинов.

За несколько жарких дней структура гриба меняется, он становится более водянистым, мякоть хуже усваивается, они быстро поражаются червями.

20 июля доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета «Росбиотех» Дамир Удавлиев рассказывал, что даже первые симптомы отравления грибами нельзя игнорировать, потому что промедление может стать критичным.

Эксперт объяснил, что при отравлении наиболее опасными грибами в течение 6-12 часов человек может чувствовать себя нормально, хотя яд поражает клетки печени. При вызове скорой диспетчеру следует сразу сказать о возможной причине плохого самочувствия.

Ранее россиянам рассказали, как продать собранные грибы.