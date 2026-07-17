Названа возможная причина пожара в промзоне в подмосковных Бронницах

ТАСС: короткое замыкание могло привести к пожару в промзоне в Бронницах

Причиной пожара на территории промышленной зоны в подмосковном городе Бронницы могло стать короткое замыкание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Предварительной причиной пожара является короткое замыкание. Рассматриваются и другие версии», — сказал источник агентства.

О возгорании в промзоне стало известно утром 17 июля. В МЧС сообщили, что пламя возникло в районе дома №6 в Производственном проезде. На место происшествия направили 58 специалистов и 20 единиц техники. Площадь возгорания составила 5 тыс. кв. метров.

Позднее в ГКУ МО «Мособлпожспас» сообщили, что огонь охватил четыре транспортных средства — два бензовоза и две «Газели». В результате ЧП произошел розлив топлива, появилась угроза соседнему административному зданию и емкости с жидкостью.

Ранее семь автомобилей сгорели на подпольной АЗС из «Газели» под Ростовом.