Заключенным российской колонии пытались передать наркотики через кота-курьера

В Нижегородской области в колонию пытались передать наркотики через кота-курьера

В колонию, расположенную в Нижегородской области, пытались передать наркотики с помощью кота-курьера. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

Инцидент произошел в исправительной колонии №17 в Краснобаковском округе. Сотрудники заметили кота в самодельном тканевом ошейнике, внутри которого оказались спрятаны наркотики — установить этот факт помогла служебная собака, которая специализируется на поиске запрещенных веществ.

Сотрудники колонии осмотрели животное и изъяли запрещенные вещества. Убедившись, что с котом все в порядке, они отпустили его на волю.

До этого двое мужчин пытались доставить наркотики в исправительную колонию с помощью арбалета. Стрела со свертком предназначалась одному из заключенных, однако ее заметил сотрудник исправительного учреждения.

Ранее сообщалось, что круассан с мефедроном пытались передать пациенту московской больницы.