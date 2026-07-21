Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян не выезжать за границу из-за риска инфекций. Его слова передает РИА Новости.

В качестве примера Онищенко привел Турцию, где туристы нередко за свои деньги «зарабатывают экзотические бактериальные инфекции».

«Я всегда говорю: зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все», — отметил академик.

Онищенко добавил, что различные заболевания и осложнения после отдыха за границей являются частой проблемой. Кроме того, не стоит планировать путешествия за границу при наличии хронических заолеваний, отметил он.

18 июля Онищенко предупредил об опасности для человека членистоногих, которых россияне назвали «наноклещами».

Онищенко пояснил, что «наноклещ» — это не новая разновидность клеща, а просто стадия нимфы — молодой особи, которая только что вылупилась и еще не успела вырасти до размеров взрослой особи.

Он подчеркнул, что и «юный клещ» также может быть заражен клещевым энцефалитом, боррелиозом и другими вирусами, если родился в неблагополучном регионе.

Ранее россиянин стал в Испании «нулевым пациентом» после укуса клеща.