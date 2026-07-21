Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянке, которая десять лет не ходила к гинекологу, удалили гигантскую опухоль

В Калининградской области медики удалили пациентке гигантскую опухоль
Shutterstock

В Калининградской области 65-летней женщине, которая десять лет не была у гинеколога, удалили гигантскую опухоль. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Женщина не посещала гинеколога более десяти лет — в начале 2025 года у нее началось кровотечение. В местной больнице нашли новообразование и рекомендовали ей обратиться к онкологу, однако она пришла в Онкологический центр только в мае 2026 года. К этому моменту опухоль заполнила практически весь живот. и сместила внутренние органы, серьезно затруднив дыхание. Ситуацию осложняли гипертония и сахарный диабет.

Анестезиологи долго готовили пациентку к вмешательству, а хирурги действовали предельно аккуратно. Медики старались избежать массивной кровопотери. В результате операция прошла успешно. Образование весом в десять килограммов оказалось доброкачественным, пациентке рекомендовано регулярно наблюдаться у гинеколога.

Ранее сообщалось, что российские врачи удалили женщине гигантскую восьмилитровую опухоль яичника.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 21 июля. Единое пособие по новым правилам, скидки на ЖКХ и ЕГЭ, на котором не списать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!