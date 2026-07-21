Россиянке, которая десять лет не ходила к гинекологу, удалили гигантскую опухоль

В Калининградской области 65-летней женщине, которая десять лет не была у гинеколога, удалили гигантскую опухоль. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Женщина не посещала гинеколога более десяти лет — в начале 2025 года у нее началось кровотечение. В местной больнице нашли новообразование и рекомендовали ей обратиться к онкологу, однако она пришла в Онкологический центр только в мае 2026 года. К этому моменту опухоль заполнила практически весь живот. и сместила внутренние органы, серьезно затруднив дыхание. Ситуацию осложняли гипертония и сахарный диабет.

Анестезиологи долго готовили пациентку к вмешательству, а хирурги действовали предельно аккуратно. Медики старались избежать массивной кровопотери. В результате операция прошла успешно. Образование весом в десять килограммов оказалось доброкачественным, пациентке рекомендовано регулярно наблюдаться у гинеколога.

Ранее сообщалось, что российские врачи удалили женщине гигантскую восьмилитровую опухоль яичника.