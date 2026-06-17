Российские врачи удалили женщине гигантскую восьмилитровую опухоль яичника

В Подмосковье медики удалили 50-летней пациентке гигантскую опухоль яичника. Об этом сообщает региональный минздрав.

Женщина поступила в медучреждение в городе Ногинске с сильно увеличенным животом и выраженными болями. Долгое время она не обращалась к специалистам и пришла только при резком ухудшении самочувствия — врачи обнаружили у нее огромное новообразование. Оно занимало практически всю брюшную полость и значительно смещало внутренние органы.

Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве. Врачи успешно удалили опухоль объемом в восемь литров, а гистология подтвердила, что новообразование доброкачественное. Сейчас пациентка выписана и продолжает восстановление амбулаторно.

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