Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Российские врачи удалили женщине гигантскую восьмилитровую опухоль яичника

В Подмосковье врачи удалили женщине гигантскую восьмилитровую опухоль яичника
Pixabay

В Подмосковье медики удалили 50-летней пациентке гигантскую опухоль яичника. Об этом сообщает региональный минздрав.

Женщина поступила в медучреждение в городе Ногинске с сильно увеличенным животом и выраженными болями. Долгое время она не обращалась к специалистам и пришла только при резком ухудшении самочувствия — врачи обнаружили у нее огромное новообразование. Оно занимало практически всю брюшную полость и значительно смещало внутренние органы.

Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве. Врачи успешно удалили опухоль объемом в восемь литров, а гистология подтвердила, что новообразование доброкачественное. Сейчас пациентка выписана и продолжает восстановление амбулаторно.

Ранее в Свердловской области у мужчины на шее выросла «вторая голова».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!