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Общество

В даркнете появилось досье на русских граждан с компьютера японского дипломата

RT: 170 Гб данных граждан РФ с ПК японского дипломата появились в сети
Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

В даркнете появился архив с данными российских граждан, предположительно, похищенный с компьютера японского дипломата Юрити Акахори . Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Как пишут авторы Telegram-канала, архив содержит расшифровки звонков и сообщений, фотографии. Все это может говорить о слежке за гражданами России в Японии. Информацию могли собирать через японских операторов связи.

«Агенты проникали в дома и номера отелей граждан РФ в Японии и читали все переписки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время архив с данными продается в даркнете за 86 тысяч рублей, однако подлинность опубликованных документов не подтверждена.

В начале мая портал Bi.Zone сообщал, что в даркнете выставили на продажу «готовый бизнес» по рассылке мошеннических сообщений.

На теневых форумах были обнаружены объявления о продаже доступа к платформе, позволяющей полностью автоматизировать создание и запуск фишинговых кампаний.

Ранее хакер Дринкман рассказал об использовании книг для доставки наркотиков в тюрьмах США.

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