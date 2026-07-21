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Общество

Россиян призвали не покупать еду на рынках за границей

Роспотребнадзор: перед поездкой за границу нужно оценить эпидемические риски
Shutterstock

Перед поездкой за границу туристам нужно оценить эпидемические риски (вероятность возникновения и распространения инфекций), а при заключении договора с туроператором удостовериться в наличии медицинской страховки, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В ведомстве призвали путешественников употреблять только качественную и безопасную пищу и воду. Также им следует отказаться ото льда из сырой воды, не употреблять рыбу, мясо и морепродукты до термической обработки, а овощи и фрукты необходимо тщательно мыть.

«Не пробуйте незнакомые продукты, не покупайте еду на рынках, не пробуйте угощения, приготовленные местными жителями», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что продукты можно покупать в фабричной упаковке в специализированных магазинах, и отметили важность личной и общественной гигиены. А от укусов насекомых можно защититься при помощи репеллентов (химических или природных веществ, которые отпугивают насекомых, а не уничтожают). В случае появления высыпаний и других кожных проявлений нужно сразу обратиться к врачу.

Перед поездкой имеет смысл сделать все необходимые прививки, заключили в ведомстве.

20 июля стало известно, что в турецкой Аланье российские туристы отравились в пятизвездочном отеле.Туристка провела там неделю с семьей — под конец отпуска у ее супруга и ребенка началась сильная рвота, которая продолжалась всю ночь. Пострадавших госпитализировали, медики диагностировали бактериальную инфекцию и назначили антибиотики.

Ранее были названы лучшие направления для первого самостоятельного путешествия за границу.

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