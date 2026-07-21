В промзоне в Липецке тушат крупный пожар

На территории производственных объектов на улице Передельческой в Липецке произошло возгорание на открытой площадке. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
По его словам, площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров.
Для ликвидации возгорания к месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений. На месте продолжают работать все оперативные службы.
В региональном управлении МЧС уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет.
17 июля крупный пожар произошел в ангаре в подмосковном Серпухове. Тогда площадь возгорания достигла около 4 тысяч квадратных метров, а внутри здания располагалось производство одежды.
Еще один пожар был зафиксирован 3 июня на предприятии по производству оружия в Туле. Его площадь составляла 250 квадратных метров.
Ранее была названа возможная причина пожара в промзоне в подмосковных Бронницах.