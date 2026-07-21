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«Помочь никто не может»: назван единственный предмет ЕГЭ, где не было списываний

Глава Рособрнадзора Музаев: на устном ЕГЭ по иностранному языку не списывали
Shutterstock

Единственный предмет ЕГЭ (единого государственного экзамена), при сдаче которого школьники не пытались списывать, — это устная часть экзамена по иностранным языкам, сообщил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что там не было удалений учащихся, никто не использовал телефоны и не было возмущений.

«Экзамен выстроен так, что нет времени кого-то переспросить, получить ответ и ответить... Если ты не знаешь ответа, то просто тебе помочь уже никто не может», — пояснил чиновник.

До этого во время ЕГЭ в Екатеринбурге девушке пришлось справлять нужду с открытой дверью. Когда она попросилась в уборную, один из педагогов пошла с ней. Мария зашла в кабинку, после чего наблюдатель потребовала, чтобы та не закрывала дверь.

Женщина сослалась на правила и заявила, что при закрытой двери «подопечная» может списать, затем пообещала не смотреть. Договориться с педагогом не получилось, поэтому Марии пришлось выполнить ее требования. Из-за ситуации девушка перенервничала и не смогла сконцентрироваться на экзамене.

Ранее россиянам объяснили, реально ли сдать ЕГЭ без репетиторов.

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