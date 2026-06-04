Во время ЕГЭ девушке пришлось справлять нужду с открытой дверью из-за правил

Е1: в Екатеринбурге девушка пожаловалась на унижение в туалете на ЕГЭ

Девушка из Екатеринбурга вышла в туалет во время ЕГЭ и столкнулась с неожиданным требованием. Об этом сообщает Е1.

Как рассказала 19-летняя студентка по имени Мария, она уже получила среднее профессиональное образование, но решила поступить вуз, для которого нужны результаты ЕГЭ.

Когда девушка попросилась в уборную, один из педагогов пошла с ней. Мария зашла в кабинку, после чего наблюдатель потребовала, чтобы студентка не закрывал дверь. Женщина сослалась на правила и заявила, что при закрытой двери «подопечная» может списать, затем пообещала не смотреть.

«Кстати, общалась она со мной на «ты», видимо, потому что после такого люди автоматически становятся друг другу близкими», – рассказала девушка.

Договориться с педагогом не получилось, поэтому девушке пришлось справлять нужду с открытой дверью.

По словам Марии, на проверке перед экзаменом сдающим в том числе ощупывали карманы. Из-за ситуации девушка перенервничала и не смогла сконцентрироваться на экзамене.

Ранее в Петербурге выпускнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусов.