Виновный в пожаре в клубе «Полигон» Ионкин отправился на СВО

Осужденный за пожар в костромском клубе «Полигон» Станислав Ионкин, приговоренный к 20 годам лишения свободы, после вынесения приговора подписал контракт с Министерством обороны РФ и сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции на Украине, где выполняет боевые задачи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Станислав Ионкин, попросивший дать ему возможность искупить вину, убыл в зону боевых действий на СВО на территории Украины, где уже выполняет поставленные боевые задачи», — сообщил источник.

Защитник осужденного Юрий Хромцов в разговоре с агентством не подтвердил, но и не стал опровергать эту информацию.

Инцидент в развлекательном заведении «Полигон» в Костроме случился в ночь с 4 на 5 ноября 2022 года. В результате происшествия не выжили 13 человек, еще 5 получили ранения. Ионкин был задержан в тот же день. Согласно материалам обвинения, находясь в клубе в нетрезвом состоянии, он вступил в перепалку с другим посетителем и, пытаясь его запугать, выстрелил из ракетницы, что привело к возгоранию потолочного перекрытия. Позднее он продолжил стрельбу уже на улице. Сам Ионкин объяснял конфликт тем, что в клубе якобы толкнули его знакомую.

Ранее Тимур Иванов выразил готовность стать штурмовиком на специальной военной операции.