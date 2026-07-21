Задержанные в США российские руферы сменили адвоката

Представлять интересы российских руферов Ивана Биркуса и Ангелины Николау, забравшихся на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, теперь будет адвокат Александра Конлон. Об этом сообщает ТАСС.

Конлон, работающая в нью-йоркской юридической фирме Sher Tremonte с 2025 года, имеет значительный опыт. До этого она была связана с юридической фирмой Kaplan Hecker & Fink и служила клерком у судьи Нины Моррисон в федеральном суде Восточного округа штата Нью-Йорк.

В 2021 году Конлон была отмечена в списках «Лучшие женщины-адвокаты Нью-Йорка» и «Восходящие звезды» по версии американского рейтинга Super Lawyers. Среди заметных дел, в которых участвовала Конлон, — процесс против организаторов марша неонацистов и сторонников превосходства белой расы в Шарлотсвилле (Вирджиния) в августе 2017 года, сопровождавшегося массовыми беспорядками.

До этого полиция Нью-Йорка предъявила Биркусу и Николау обвинения, включая незаконное проникновение, создание угрозы безопасности, порчу имущества, хранение инструментов для взлома, незаконное вторжение на частную территорию, незаконное обращение с чужим имуществом и нарушение общественного порядка. 2 июля руферы предстали перед судом, не признав своей вины. Судья принял решение освободить их под надзор, поскольку оба проживают в штате Нью-Джерси, соседнем с Нью-Йорком. Следующее судебное заседание по делу назначено на 24 августа.

Ранее в Санкт-Петербурге двое руферов забрались на вершину Кунсткамеры.